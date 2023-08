Operários ficam feridos após descarga elétrica em construção na Bahia

Dois operários ficaram feridos após sofrerem descarga elétrica em uma construção nesta terça-feira, 29, em Feira de Santana, cidade no centro-norte baiano. O caso aconteceu no bairro Cidade Nova.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os homens tocaram em fios de alta tensão e um deles acabou caindo do andaime de uma sacada. Testemunhas relataram terem ouvindo um estrondo e, ao chegarem no local, encontraram os homens feridos.

Uma das vítimas foi socorrida por uma empresa de saúde que fica próxima ao local do acidente e encaminhada para um hospital particular da cidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou os primeiros socorros do outro operário, que foi levado pelo Samu para o Hospital Regional Clériston Andrade (HGCA).

Não há informações sobre o estado de saúde dos trabalhadores.



Funcionários do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) estiveram na construção e constataram que os operários não estavam usando Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

O Ministério Público do Trabalhado (MPT) informou que está ciente do caso e vai abrir um processo de investigação das causas do acidente.