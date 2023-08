Paciente é diagnosticada com meningite bacteriana em Alagoinhas

Uma paciente de 24 anos, que mora na cidade de Alagoinhas, a cerca de 120 km de Salvador, foi diganosticada com meningite bacteriana (Neisseria meningitidis). O resultado foi divulgado na noite segunda-feira,28, pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA).

A paciente está internada no Hospital Regional Dantas Bião (HRDB) e as medidas de isolamento, identificação dos contactante e profilaxia já foram iniciadas pelas equipes de vigilância epidemiológica. A doença de notificação compulsória é caracterizada pela inflamação das meninges, que são as três membranas que envolvem o cérebro e protegem o encéfalo, a medula espinhal e outras partes do sistema nervoso central.

A meningite bacteriana pode ser transmitida pelo doente através da fala, tosse, espirros e beijos, passando da garganta de uma pessoa para outra. A forma mais eficaz de prevenção são as vacinas e o Sistema Único de Saúde disponibiliza três tipos. São elas: vacina meningocócica C (Conjugada): protege contra a doença meningocócica causada pelo sorogrupo C; vacina pneumocócica 10-valente (conjugada): protege contra as doenças invasivas causadas pelo Streptococcus pneumoniae, incluindo meningite; pentavalente: protege contra as doenças invasivas causadas pelo Haemophilus influenzae sorotipo B, como meningite, e também contra a difteria, tétano, coqueluche e hepatite B.

Entre 1º de janeiro e 8 de agosto de 2023 foram confirmados 251 casos de meningite, sendo 106 bacteriana, 55 viral, 15 por outra etiologia e 75 não especificados. Do total de pacientes confirmados com a doença, 47 vieram à óbito.