Pais denunciam precariedade de ônibus escolar em Utinga | A TARDE

Pneus rasgados, péssimo estado de conservação e manutenção. Estas são as condições do único ônibus escolar do município de Utinga, Chapada Diamantina, responsável pelo transporte de alunos entre a zona urbana e rural.

Um vídeo gravado pela mãe de um estudante, mostra o descaso com a situação do transporte, na gestão do prefeito Joyuson Vieira (PSB). No vídeo, é nítida a situação, sobretudo dos pneus, ítem imprescindível na segurança de um veículo.

"Tenho receio de acontecer um acidente com crianças transportadas pela Prefeitura. Os ônibus claramente não apresentam condição alguma de estarem em circulação, ainda mais transportando crianças", disse uma mãe de aluno.

A situação já deixou estudantes sem poderem frequentar as aulas.

"Ainda estamos na segunda semana de aula e o ônibus nesse estado. No veículo são transportados alunos com idade mínima de 4 anos, por exemplo. Na primeira semana de aula, muitos ficaram sem ir para a escola”, desabafou outra mãe.







Cidadão Repórter | Via WhatsApp

Os pais denunciam ainda que os veículos costumam cometer graves infrações de trânsito.

É bom lembrar que os municípios do país recebem o repasse mensal para custear as despesas por intermédio do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate). No caso de Utinga, o valor recebido foi quase próximo a R$ 94 mil reais.

Em 2022, um ônibus escolar do município pegou fogo enquanto fazia o transporte de alunos da localidade de Lajinha, zona rural. Ninguém ficou ferido com o incidente.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Utinga, e as ligações não foram atendidas. As respostas aos questionamentos ainda são aguardadas.

Prefeito de Utinga, Joyuson Vieira (PSB) | Foto: Reprodução