PF apreende celular de suspeito de possuir pornografia infantil na BA

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido pela Polícia Federal em Feira de Santana, na Bahia, como parte de uma investigação sobre armazenamento e disponibilização de conteúdo de pornografia com crianças e adolescentes na internet. O usuário de um perfil teve o celular apreendido, nesta terça-feira, 8.

A investigação detectou o armazenamento do material em disco virtual, no qual essa pessoa teria publicado arquivos de imagem e vídeo com registro de cena de sexo explícito e pornográfico com crianças envolvidas. A Polícia Federal pretendia conseguir o paradeiro do investigado no estado de São Paulo, porém conseguiu descobrir que o alvo tinha mudado para a cidade de Feira de Santana.

Sendo assim, foi cumprido um mandado de busca e apreensão, e no local foi apreendido aparelho celular, o qual vai ser periciado com o objetivo de constatar o crime.

Pelos crimes, o investigado pode pegar uma pena de até 10 anos de prisão.