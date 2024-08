Plantação de mais de 8 mil pés de maconha é encontrada na Bahia

- Foto: Divulgação | Polícia Militar

Uma plantação de 8.300 pés de maconha foi encontrada na localidade Ilha Redonda de Cima, na zona rural do município de Curaçá, no norte da Bahia.

A plantação foi destruída pela Polícia Militar neste sábado, 20, em continuação da Operação Terra Limpa.

A ação tem o objetivo combater o plantio e o tráfico de drogas nas ilhas do Rio São Francisco. Uma amostra do material foi preservada e encaminhada para a Polícia Judiciária.

Na quinta-feira, 18, uma mulher foi presa suspeita de transportar 67 kg de maconha em um ônibus interestadual, na BR-116, em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado.

O veículo saiu de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e seguia com destino a Natal, no Rio Grande do Norte.