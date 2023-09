Prefeito de cidade baiana é acusado de disparar tiro após confusão

Uma situação que assustou a quem estava em uma lanchonete, no município de Ipupiara, Chapada Diamantina. O prefeito da cidade, Ascir Leite Santos (PP), após se envolver em uma discussão com um homem na noite do último domingo, 10, durante uma festa no estabelecimento, o prefeito teria sacado um revólver e disparado. Testemunhas confirmaram o fato ao Portal A TARDE.

Ainda de acordo com uma testemunha que conversou com a reportagem, nem o outro envolvido na briga, bem como as pessoas que estavam presentes não ficaram feridas. O homem que discutiu com o prefeito, foi o irmão de Cláudio Cristais, secretário do Meio Ambiente do município.

Ascir Leite (PP), já teria se envolvido em outras situações semelhantes, e o comportamento seria recorrente, de acordo com uma fonte que não quis se identificar, a qual afirmou ainda que tais atitudes ocorrem quando o gestor está sob efeito de bebidas alcoólicas.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Ipupiara disse que não havia informação sobre o fato. Questionada ainda se o prefeito teria se pronunciado sobre a veracidade da situação, a Prefeitura se limitou a dizer que só o próprio gestor, que não estava disponível no momento, poderia falar sobre a situação.