Prefeito de Jacobina chama adversários de "bactéria"

Escolas sucateadas, postos de saúde com falta de medicamentos. Essas são as principais denúncias trazidas em discussão, na Câmara Municipal de Jacobina. De acordo com o presidente da Casa, Juliano Cruz (União Brasil), os serviços públicos municipais prestados pela gestão do prefeito Tiago Dias (PCdoB) "deixam a desejar" .

"Já entramos com pelo menos 20 ações judiciais e vencemos quase todas. O gestor está mais preocupado em pousar como um Show Man e pratica uma política de nível questionável".

Ao tomar posse, no dia 1 de janeiro de 2021, Thiago Dias desfilou pelas ruas da cidade vestido de vaqueiro, montado em um touro.

Em julho, do ano passado, Juliano entrou com uma representação formal junto ao Conselho Regional de Medicina da Bahia (CREMEB), ocasião na qual denunciou, o prefeito por “suposta atitude ofensiva, difamação, injúria a honra, imagem e reputação da classe médica”. A denúncia apontava que tal conduta levaria a contravenção penal.

"Quando ele vai se referir a um adversário político ele usa o termo “bactéria. Um total desrespeito", reiterou Juliano.

Ainda de acordo com Juliano Cruz, o gestor esteve na inauguração de uma unidade de saúde, fantasiado de médico.

"O prefeito Thiago Dias foi ao evento com um estetoscópio, onde fazia uma espécie de piada ao dizer que iria realizar exame de próstata nos presentes", afirmou.

Em um vídeo gravado que circulou pela cidade, Thiago Dias aparece ao lado de outras duas pessoas dizendo que uma das metas da vida seria "ter dez filhos com dez mães diferentes".