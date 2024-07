Prefeito de Mundo Novo é acusado de usar ônibus escolar para promover forró

Um dos ônibus usado para evento promovido pela Prefeitura local - Foto: Cidadão Repórter | Via WhatsApp

O prefeito de Mundo Novo, centro norte da Bahia, José Adriano da Silva, conhecido como Dr. Adriano (Avante), causou indignação na população após ser acusado de promover um evento de forró em ônibus escolares do município.

"O prefeito achou por bem colocar um trio cantando forró e encher de pessoas a caráter para passear pela cidade", disse um morador que não quis se identificar.

Um dos ônibus usado para evento promovido pela Prefeitura local | Foto: Cidadão Repórter | Via WhatsApp

Impugnação

Outra questão que causou polêmica nesses dias de festejos foi o processo de licitação da estrutura da festa. Uma das concorrentes, a VBB Intermediação e Agenciamento de Serviços LTDA solicitou a impugnação do edital, sendo que a comissão de licitação acatou tal impugnação e dois dias depois o gestor Dr. Adriano, cancelou a licitação.

"Curioso é que a empresa chamada Vini Som foi quem armou a estrutura, que antes mesmo da licitação ter sido cancelada já estava montando o espaço dos shows", disse o morador.

Em uma ação popular, movida por Késia Alves de Assunção, munícipe, que aponta a falta de transparência na contratação das atrações

musicais e dos demais serviços necessários para a realização do evento, pede ainda a suspensão da execução do contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Mundo Novo e a empresa MKDS - Eventos, Marketing e Divertimentos Eireli, até a apuração da legalidade do processo de contratação e da participação de fato da empresa Vini Som Eletrônica e Eventos na execução do contrato.

Ao Portal A TARDE, a Prefeitura de Mundo Novo esclarece que os ônibus utilizados no "Forró do Ônibus", evento que seria parte da programação de São Pedro, são particulares, e prestam serviço ao município dentro do que rege o contrato.

Disse ainda que o evento não gerou prejuízo aos alunos por estarem no período de recesso.