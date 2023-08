Prefeito é vaiado na festa de emancipação de município baiano

Após sete anos de mandato, o prefeito do município de Inhambupe, centro-norte da Bahia, Fortunato Silva Costa, conhecido como Nena (PSD), foi vaiado durante um pronunciamento em praça pública, no dia do aniversário de 127 anos da cidade.

No momento da vaia, o prefeito justificava, durante o discurso, o motivo de não ter realizado as festas de São João. Quando prometeu fazer o São João de 2024, as vaias se intensificaram.

Já no final do segundo mandato e com grande rejeição no município, de acordo com fontes locais, a gestão deixou a desejar após episódios de atrasos de salário de servidores contratados da educação. Existem ainda denúncias de irregularidades na saúde do município.