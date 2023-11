Prefeitura atrasa repasses e Santa Casa suspende cirurgias oncológicas | A TARDE

A Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana suspendeu a realização de cirurgias oncológicas na boca, laringe e faringe, pelo motivo do atraso no repasse dos recursos necessários para manter a execução de procedimentos médicos através do Sistema Único de Saúde (SUS).

Parlamentares discutiram na Câmara Municipal, a urgência no repasse das verbas a esta instituição filantrópica. Foi dito ainda, que os recursos repassados pelo Município à Unidade de Alta Complexidade em Oncologia da Santa Casa (Unacon), são oriundos do Governo Federal.

De acordo com discurso de parlamentares na Câmara, a Prefeitura recebeu, neste ano, R$ 5 milhões para o aporte do tratamento oncológico, porém não houve repasse à entidade filantrópica.