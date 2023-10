Prefeitura de Feira aditiva mais de R$ 30 milhões em contrato do lixo

A Prefeitura de Feira de Santana, centro norte da Bahia, publicou aditivo de contrato com a empresa Sustentare Saneamento S/A, prestadora de serviços de coleta de lixo no município. O novo aditivo foi publicado no Diário Oficial do município, edição do último sábado, 23 de setembro.

O valor aditivado foi de R$ 30.943.244,31, o que corresponde a 21,60% do valor atualizado. Em junho de 2021, a Sustentare, dona do aterro sanitário do município, foi a vencedora da licitação, com o valor de R$ 127.391.010,15. O contrato inclusive foi foi alvo de críticas dos vereadores, que discutiram a criação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar a licitação.

O valor global atual do contrato passa agora para R$ 174.203.333,04. A Sustentare atua há mais de 20 anos em Feira de Santana, e já recebeu valores que superam os R$125 milhões.

Em 2021, a Prefeitura de Feira de Santana contratou a Sustentare Saneamento S/A, com dispensa de licitação no valor de R$ 25,1 milhões para ações de limpeza urbana, aproveitando "caráter emergencial".

A companhia que administra um aterro sanitário na cidade, já foi alvo de ação judicial e chegou a ficar interditada por irregularidades como contaminação do solo e de recursos hídricos por chorume.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Prefeitura de Feira de Santana, porém não obteve resposta sobre os questionamentos.