Prefeitura de Irecê gasta R$ 2 milhões com asfalto

Elmo Vaz, prefeito de Irecê (PSB) - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Irecê, centro-norte da Bahia, fechou contrato com valor total que ultrapassa os R$ 2 milhões de reais para serviços de asfaltamento nas vias do município, na atual gestão do prefeito Elmo Vaz (PSB).

De acordo com publicação do Diário Oficial local o objetivo é a prestação de serviços de recomposição e pavimentação de asfalto, tendo como vencedora a empresa WTM Construções e Transportes LTDA, localizada no município de Lapão, no valor total de R$ 2.705.188,01 (dois milhões, setecentos e cinco mil, cento e oitenta e oito reais e um centavo).

Detalhe que a atividade principal da empresa WTM Construções e Transportes LTDA, de acordo com a Receita Federal, é a construção de edifícios e como secundária construção de instalações esportivas e recreativas.



Em nota a Prefeitura de Irecê disse que já asfaltou cerca de 700 ruas por intermédio do Programa "Urbaniza Irecê" e que todas as contratações realizadas pela Prefeitura, seguem a orientação dos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas dos Municípios, as quais passam por processos licitatórios.