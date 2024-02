Prefeitura de Jequié deve gastar mais de R$ 23 milhões com asfalto | A TARDE

A Prefeitura de Jequié, Vale do Jiquiriçá, deve gastar R$ 23 milhões de reais na contratação de empresa para aplicação de asfalto em vias da cidade. A homologação da licitação referente ao pregão eletrônico foi publicada na edição do Diário Oficial do dia 3 de janeiro de 2024.



A empresa beneficiada é a G3 Polaris Serviços LTDA, com o preço de R$ 23.080.906,46 (vinte e três milhões e oitenta mil e novecentos e seis reais e quarenta e seis centavos). A empresa é situada em Salvador.

A reclamação de moradores do município é quanto a qualidade do atual asfalto nas ruas.



"As chuvas de janeiro deixaram a situação pior. Qualquer chuva causa alagamento, já que a Prefeitura deixa a desejar nos serviços de drenagem", disse um morador que não quis se identificar.

Outro morador reclama da falta de Transparência nos locais das obras, com os detalhes para que a população em geral seja informada.

"Quando fazem obras aqui, não são colocadas placas com informações para que todos fiquem informados sobre quando deve ser a conclusão, bem como qual é a empresa responsável pela execução", afirmou outro morador.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Prefeitura de Jequié, e não obteve resposta aos questionamentos.