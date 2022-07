Prefeitura de Tucano prevê contratação de R$ 1,5 milhão em móveis

Mais de R$ 1,5 milhão. Esse foi o valor de uma solicitação de preços publicada no Diário Oficial do município de Tucano, no sertão baiano, na última segunda-feira, 11.

O município com 52.418 habitantes, distribuídos em uma área de 2.436 km², conta com 9 secretarias, 47 escolas de ensino fundamental e 6 escolas de ensino médio.

O fato que chama a atenção é o número de móveis solicitados pela gestão do prefeito Ricardo Maia Filho (PSD). A solicitação de preços é parte integrante da Ata de Registro de Preços Nº 007/2022, entre o Município de Tucano e a empresa Italbrás – Indústria e Comércio de Móveis de Aço LTDA, cujos preços estão registrados, em face da realização de Pregão Presencial". Juntos, os lotes somam R$ 1.634.040,00.

Outro lote que chama a atenção é o da solicitação de 60 televisores de modelos distintos, cujo valor total é de R$ 177.500,00.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a prefeitura de Tucano informou que as atas de registro de preço funcionam como instrumentos legais para aquisição de equipamentos e materiais. Confira:

"A Prefeitura de Tucano informa que as atas de registro de preço que estão sendo questionadas funcionam como instrumentos legais para aquisição de equipamentos e materiais, em se tratando de uma entidade pública, que utiliza recursos da mesma natureza e é fiscalizada pelo Tribunal de Contas, além dos diversos conselhos das áreas respectivas. De maneira resumida, é uma publicação que serve como guia para compra, de forma transparente e em acordo com as legislações vigentes. Estas, como qualquer outra ata de registro de preço, não representam o montante a ser adquirido, mas uma estimativa que, em caso de aquisição, baliza os preços unitários, bem como as suas devidas especificações. Com uma ata vigente, sendo necessário determinado item, o município manifesta seu interesse diante do fornecedor registrado e este é adquirido sob o preço indicado, reduzindo, gradativamente, do quantitativo constante.

Vale também sinalizar que o município de Tucano atravessa um período de intensas e relevantes obras, desde novas construções, como reformas e requalificações, sejam nas suas unidades educacionais, sejam nas suas estruturas de serviços de saúde, ou ainda nas suas estruturas organizacionais de outras áreas e do corpo administrativo."