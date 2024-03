Prefeitura de Utinga esclarece situação de ônibus escolar | A TARDE

A Prefeitura de Utinga, Chapada Diamantina, esclareceu a situação relatada pelo Portal A TARDE, a qual relatou denúncia sobre o estado de conservação dos ônibus escolares do município.

De acordo com a Prefeitura, todos os veículos, escolares ou não, passaram por revisões desde o início do ano, e que após investigação minuciosa, descobriu-se que houve sabotagem e furto de pneus, de acordo com ocorrência policial. A gestão disse reconhecer falhas por parte do chefe de transporte e do motorista, que não perceberam a situação dos pneus antes da saída do veículo.

A gestão informa que substituiu os pneus danificados e afastou o chefe de transporte, bem como o motorista envolvidos. Uma investigação completa do incidente está sendo feita, de acordo com a gestão, para garantir a segurança dos alunos e a integridade da frota.

Ainda de acordo com a gestão, o último relatório do Conselho Municipal de Educação, aponta que não há registro de problemas anteriores com os veículos escolares do município.