Prefeitura entra em bloqueio e Conde fica impedido de receber recursos

O município do Conde, centro-norte da Bahia, está impedido de receber recursos do governo federal, inclusive do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O motivo é que a Prefeitura, na gestão de Dudu Vieira (MDB), se configura como bloqueada no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi).

O Siafi é um dos maiores sistemas estruturantes do Estado brasileiro, responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial da União, bem como pelos repasses constitucionais para estados e municípios.

A solução foi desenvolvida pelo Serpro para a Secretaria do Tesouro Nacional, e é utilizada por 579 órgãos públicos, 46 mil Unidades Gestoras e 114 mil usuários, com geração de mais de 43 milhões de documentos por ano e movimentação financeira de cerca de R$14 trilhões por ano.

A plataforma funciona com um banco de dados que aponta a situação das Prefeituras, estados e órgãos administrativos do país diariamente.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Conde, porém as ligações não foram atendidas.