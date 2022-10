Presidente da Câmara chama Colbert Martins de "incompetente"

A possível contratação de 3 mil pessoas pelo município de Feira de Santana, centro-norte da Bahia, para beneficiar a campanha a deputado estadual do ex-secretário Municipal Pablo Roberto, vai ser investigada pelo Legislativo. O anúncio foi dado pelo presidente da Câmara, Fernando Torres (PSD), durante a sessão desta quarta-feira, 26.

“Não aceitamos que a Câmara seja culpada pela incompetência do governo Colbert Martins”, afirmou Fernando Torres, lembrando que o orçamento no município era para ser gasto até dezembro e os salários atrasados dos funcionários da saúde são referentes aos meses de setembro e outubro. O prefeito tem que consertar o que ele fez”, disse, ao defender que seja apurado com rigor o que ocorreu na campanha eleitoral", disse.

O presidente do Legislativo lembrou que no ano passado a Câmara economizou R$2,4 milhões e devolveu à Prefeitura, inclusive sugerindo que o valor fosse investido na segurança pública, mas que nada foi feito.

“Este ano a economia vai ser de aproximadamente R$4 milhões, mas não serão devolvidos. Vamos investir em melhorias para a própria Câmara”, reiterou Torres.