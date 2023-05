Professores paralisam atividades por 48 horas em Ilhéus

Durante assembleia realizada nesta segunda-feira, 29, os professores da rede municipal de ensino de Ilhéus, sul da Bahia, rejeitaram a proposta de reajuste salarial oferecida pelo prefeito Mário Alexandre (PSD) para a categoria. Na próxima quinta-feira, 1, a categoria vai realizar nova assembleia.

A Associação dos Professores Profissionais da Prefeitura de Ilhéus (APPI-APLB/Sindicato) disse que o a prefeitura fez proposta de pagamento do Piso Nacional do Magistério e reajuste de 10% para os educadores que, por força do Plano de Cargos e Salários, recebem acima do Piso.

Quanto aos demais trabalhadores da Educação, foi oferecido aumento de 5,77%, abaixo da tabela do Plano de Cargos e Salários.