Quarteto é encontrado com arma e drogas em Feira de Santana

A Polícia Militar prendeu quatro suspeitos de tráfico de drogas na localidade do Tomba, no município de Feira de Santana, nesta quinta-feira, 23. Junto com os homens, estavam maconha, crack e um revólver calibre 38. Um veículo também foi apreendido na operação.

Segundo a Polícia Militar, juntando os materiais apreendidos, foram encontrados cerca de 20 kg de drogas prontas para comercialização.

“Na ação um dos presos era menor de idade, sendo apresentado à delegacia especializada. Os outros foram encaminhados à Central de Flagrantes onde ficaram à disposição da Justiça”, detalhou o comandante da 65ª CIPM, major Denis Almeida.

Segundo o delegado Roberto Leal, o material apreendido foi encaminhado para a perícia. “Os três adultos presos foram autuados em flagrante, permanecem na unidade e posteriormente passarão pela audiência de custódia”, finalizou.