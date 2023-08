S. G. dos Campos: programação infantil encerra Cidade Jardim Festival

O Cidade Jardim Festival, realizado no município de São Gonçalo dos Campos, reuniu ampla programação durante os 6 dias do evento. Neste domingo, 23, último dia, um show infantil animou a criançada, que teve a oportunidade de brincar e dançar com as atrações do Mundo Bita e Sonic, na Praça da Matriz.

Toda a turma, incluindo o próprio Bita, Lila, Dan, Tito e Flora fizeram a festa, ao som de músicas animadas. O famoso ouriço azul, Sonic, também esteve presente com a velocidade que lhe é peculiar, o que encantou o público com acrobacias e brincadeiras.

Além do palco principal, os artistas locais tiveram a oportunidade de mostrar os próprios talentos. Se apresentaram ainda: Pagode Mania, Armandinho Macêdo e Filhos de Jorge. No palco alternativo, a Banda Mavox comandou a festa.