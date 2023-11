Secretário ameaça "arrancar dentes" de vereador baiano | A TARDE

O vereador do município de Ibititá, centro- norte da Bahia, Gleison da Cunha, conhecido como Cabelinho (PSD), denunciou o secretário de infraestrutura local, Mainá Matos, o qual foi acusado de ameaçar "arrancar os dentes" do parlamentar.

A situação tem deixado parte da população chocada. De acordo com o vereador, ao cobrar mais atuação do secretário, foi ameaçado de forma agressiva via Whatsapp.

“Você está mexendo com a pessoa errada, seu vereadorzinho de um mandato. É melhor você falar baixo. “ Para que eu arranque os seus dentes e coloque no bolso não custa nada. Se eu te pegar você vai ver”, ataca Mainá.

De acordo com o vereador, Mainá Matos, que é aliado da atual prefeita da cidade, Nilva dos Santos (PSD), teria se envolvido em outra polêmica recentemente, ao xingar uma funcionária de uma empresa responsável pelo estacionamento rotativo da cidade de Irecê, município próximo à Ibititá.

À época, o secretário estava no cargo de vereador de Ibititá, e foi condenado a pagar uma multa de R$18 mil por danos morais.

Procurado pela reportagem, o secretário não respondeu aos questionamentos.