Servidores da Saúde de Irecê denunciam proibição de férias | A TARDE

Funcionários do Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), do município de Irecê, centro-norte da Bahia, que atuam na Saúde local, denunciam que a Prefeitura não vai permitir período de férias no final de ano. A decisão deixou os profissionais indignados, bem como a insatisfação com a medida do prefeito Elmo Vaz (PSB).

"O prefeito tem sido inimigo dos funcionários públicos, de forma especial com os que atuam com a Saúde e Educação", disse um colaborador que não quis se identificar.



De acordo com a denúncia, a medida de suspender as férias dos colaboradores quer atuam no regime REDA, foi tomada pela Prefeitura como forma de garantir continuidade dos serviços essenciais da Saúde.

A justificativa é que a ausência dos profissionais poderia comprometer o atendimento à população. Os funcionários argumentam que o direito às férias é garantido por Lei, e que a suspensão de tal benefício atinge de forma direta a qualidade de vida e o bem-estar dos trabalhadores.

"A Prefeitura não valoriza e nem respeita os direitos trabalhistas, que não têm sido priorizados", disse outro colaborador.