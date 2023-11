Shopping Popular: CPI vai ouvir testemunhas a partir da próxima terça | A TARDE

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instalada pela Câmara Municipal de Feira de Santana, finalizou esta semana a etapa de análise de 54 volumes de documentos. A Comissão investiga desde o contrato entre a Prefeitura de Feira e o consórcio gestor do empreendimento, como também a relação com os comerciantes estabelecidos no local.

De acordo com o presidente da CPI, Jhonatas Monteiro (PSOL), está marcado para os próximos dias 23 e 24, o cumprimento de uma nova fase dos trabalhos, quando cinco depoentes vão ser ouvidos como testemunhas.

Durante discurso nesta quarta-feira, 18, na Câmara, o parlamentar garantiu que além desses primeiros depoentes, entre agentes públicos e pessoas responsáveis por pagamentos do consórcio, outras nove pessoas vão ser chamadas. Monteiro disse ainda ter constatado, por intermédio de informações avaliadas, avanços importantes na investigação.

O presidente da CPI criticou o fato das secretarias municipais e o Gabinete do Prefeito não terem encaminhado a documentação requisitada pela comissão e diz ser difícil compreender o não envio de qualquer documento pelo governo, mesmo que tenham sido apontadas as diversas irregularidades que motivaram a Prefeitura a fazer intervenção na direção do empreendimento.