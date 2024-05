Supostos acúmulos de cargos são investigados na prefeitura de Feira | A TARDE

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) apontou supostos acúmulos de cargos públicos de servidores inativos do Instituto de Previdência de Feira de Santana. A ação fez com que a Prefeitura do município determinasse a instauração de um Processo Administrativo de Sindicância para investigar os casos.

Conforme o documento, os processos de apuração serão conduzidos junto a uma Comissão criada para o caso, que será composta por cinco membros, três titulares e dois suplentes.

A condução será liderada pelos titulares Dayse Cristiane Seabra Brandão, que exercerá a presidência do conselho, Fernanda Botto de Barros da Silveira e Ediney Cardoso Gomes.

Já como suplentes assume Marcela dos Santos Silva e Jamilly Helen de Lima Guerra.

O documento detalhou que a Comissão “conduzirá os trabalhos na forma estabelecida em Lei, a contar da data da publicação desta e, ao final apresentará o Relatório conclusivo, no prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período.”

Publicações relacionadas