Suspeito de duplo homicídio em Maceió é preso na Bahia após 20 anos

Um homem de 37 anos, suspeito de participação em um duplo homicídio ocorrido em um bar, em Maceió, no ano de 2002, foi preso nesta quarta-feira, 27, em Jacobina, norte da Bahia.

Ele estava com mandado de prisão preventiva em aberto desde 2018.

Em 2002, um ex-vereador da cidade de Campo Grande (AL), filho do prefeito da cidade, foi apontado como autor do crime e apontou o primo, já falecido, e este homem como verdadeiros autores do duplo homicídio de Ginaldo Gama Ferreira e Milton Muniz Neto.

Eles passaram a responder também pelo delito e, há quatro anos, o mandado foi expedido pela 7ª Vara Criminal da capital alagoana. O ex-político, por sua vez, cumpre pena de 26 anos de reclusão.

A prisão foi realizada por equipes da 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jacobina) após contato com a Polícia Civil de Alagoas.

Foi identificado que o suspeito vivia no distrito do Junco e já havia passado por Feira de Santana e Capim Grosso e tinha até formado família na Bahia, casando-se com uma mulher natural desta última cidade.

Após a prisão, ele admitiu a autoria do crime e relatou como se deu sua fuga.

Ele foi levado ao Complexo Policial de Jacobina, passou por exame de lesão corporal e está à disposição da Justiça.