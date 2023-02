Suspeito de ter matado diretora de escola é preso no interior

Um homem de 54 anos, ex-companheiro de Iranete Borges de Oliveira, de 53 anos, que foi encontrada morta na segunda-feira, 20, foi preso na quarta-feira, 22, sob a suspeita de ter assassinado a mulher. A informação foi divulgada nesta quinta pela Polícia Civil. O corpo da vítima foi encontrado com marcas de tiros em frente a casa em que morava, no município de América Dourada, no norte da Bahia.

Ainda Segundo a Polícia Civil, o suspeito, que não teve seu nome revelado, foi capturado por policiais da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati/Depin), da 13ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Irecê) e da Delegacia Territorial daquele município. Após a prisão, o homem negou ter cometido o crime.

A PC ainda informou que, desde que tomou conhecimento do caso, a Polícia Civil passou a realizar diligências em busca do autor. De posse das primeiras informações relativas ao crime e de indícios de autoria, foi solicitada a prisão preventiva do investigado por feminicídio. A determinação judicial foi deferida e cumprida na Coorpin.

O Crime

Iranete Borges de Oliveira, que era diretoria da Escola Municipal Maria Eugênia, foi morta após chegar de uma festa. Ela ainda teria tentado fugir de seu agressor. Primeiro acionando o portão eletrônico do imóvel e depois descendo do carro e corrido, mas não deu certo. Ela então voltou ao veículo e foi assassinada.

Por causa do crime, a Prefeitura de América Dourada usou as redes sociais para lamentar e comunicar "oficialmente o adiamento da festa em comemoração ao 38º Aniversário de Emancipação Política que ocorreria neste sábado, 25 de fevereiro".