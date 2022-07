Suspeito é preso com plantação de 22 pés de maconha em estufa na BA

Uma plantação com 22 pés de maconha com estufa foi encontrada em uma residência na tarde desta quinta-feira, 21, no bairro 15, em Amélia Rodrigues, cidade no centro-norte da Bahia. Um homem foi preso na ação.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as guarnições realizavam patrulhamento na Rua Pingo D'Água, quando perceberam que um homem tentou fugir quando viu a viatura. Ele foi alcançado e, durante a abordagem, foi flagrado com cerca de 25 porções de cocaína. Ele também confessou que possuía um laboratório de maconha.

De acordo com a SSP, as equipes foram até o local e encontraram os pés da erva, três estufas, três filtros de carbono, seis lâmpadas de LED, um termômetro, sementes de maconha e seis ventiladores.

A SSP informou que os materiais e o homem foram apresentados na Delegacia Territorial de Amélia Rodrigues.