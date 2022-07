Suspeitos no assasinato de investigador morrem em operação policial

Na madrugada desta segunda-feira, 11, dois homens envolvidos na morte do investigador Marcelo Ribeiro Falcão, de 51 anos, no bairro Novo Horizonte, em Feira de Santana, foram encontrados na mesma região onde ocorreu o crime, por policiais da Delegacia de Repressão de Furtos e Roubos (DRFR) do município.

Com a chegada dos agentes, os dois homens reagiram à prisão e efetuaram disparos contra as equipes e na revanche foram abatidos, sendo encaminhados para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiram aos ferimentos.

Foram apreendidas com eles duas armas. Titular da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana), Roberto Leal disse que as investigações vão continuar com a análise de câmeras de segurança e perícias nas armas, para que seja possível confirmar se são as mesmas que foram utilizadas no crime.

O material confiscado foi apresentado na sede da Coorpin e levado à perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT). As investigações seguem sendo executada para identificar mais envolvidos com o crime.