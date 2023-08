Três pessoas são mortas a tiros em restaurante de Feira de Santana

Três pessoas foram mortas a tiros em um restaurante no centro de Feira de Santana, cidade a 100 km de Salvador. Outras três pessoas foram baleadas e socorrida pelo Servido de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O ataque aconteceu na tarde desta segunda-feira, 14, por volta das 12h, na Rua José Joaquim Seabra.

As vítimas são de família cigana e estavam almoçando quando o crime aconteceu. De acordo com a Polícia Civil, informações preliminares apontam que os disparos foram efetuados por um homem que estava em um carro. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

Três pessoas morreram no momento do ataque, dentro do estabelecimento comercial. A equipe policial isolou a área e acionou o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para adoção das medidas legais. A Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios (DHPP) de Feira de Santana, vai investigar as circunstâncias das mortes na cidade baiana.