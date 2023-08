Vereadora denuncia dívida de R$ 8,3 milhões do prefeito de Feira

A vereadora Eremita Mota (PSDB) de Feira de Santana, apresentou nesta quarta-feira,16, na Câmara Municipal, a quantia de R$ 8.369.024,06 que não foi repassada pela gestão municipal à Previdência. O valor se refere à contribuição patronal, de responsabilidade do Executivo, nos meses de maio e junho deste ano. As informações constam no Diário Oficial do Município.

A presidente da Câmara disse que o fato é "gravíssimo" e que deve ser visto como "improbidade administrativa" cometida pelo prefeito Colbert Martins Filho. "Fomos surpreendidos, com o registro deste débito absurdo, confessado pelo prefeito, junto ao Instituto de Previdência. É algo absolutamente injustificável e que põe o regime próprio previdenciário em situação de risco perante os servidores, seus segurados", pontuo.

Segundo ela, chama-se "calote", a prática adotada pelo chefe do Executivo contra o órgão responsável pelos benefícios previdenciários do funcionalismo, entre aposentados e pensionistas. Para a vereadora, diante de mais esta ocorrência, "não resta dúvida de que a Prefeitura está quebrada financeiramente, por má gestão".

Diante do pronunciamento de Mota, outros vereadores comentaram sobre o débito da Prefeitura de Feira de Santana com o Instituto de Previdência. Sílvio Dias (PT) propõe que a Câmara solicite informações ao Tribunal de Contas, referentes à situação das finanças municipais. O vereador Luiz da Feira (Avante) informou ter testemunhado um fato que retrata a situação: uma servidora comprando em uma mercearia dois pacotes de copos descartáveis e papel higiênico, para levar à unidade de saúde onde ela trabalha.