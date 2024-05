VÍDEO: Improviso em porta de ambulância viraliza em Feira de Santana | A TARDE

Um vídeo chamou a atenção nas redes sociais nesta quarta-feira, 1º. Trabalhadores aparecem nas imagens amarrando a porta de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O veículo, sob posse da prefeitura de Feira de Santana, está quebrado.

O registro do improviso gerou críticas e comentários irônicos de internautas, que apontaram a situação como um “armengue” e brincaram que se tratava de um “curativo” feito na ambulância do Samu.





Reprodução | Redes Sociais

Procurada pelo Portal A TARDE, a prefeitura de Feira de Santana afirmou que a ambulância não está mais em operação, realizando os atendimentos à população da cidade, e foi enviada para o conserto.



“Referente a um incidente ocorrido com uma das portas da ambulância utilizada pelo Serviço Móvel de Urgência (SAMU), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que o veículo não está disponível para os atendimentos e foi encaminhado à oficina para realizar os devidos reparos, visando restaurar sua plena funcionalidade”, diz a Secretaria de Comunicação (Secom) de Feira.

Ainda de acordo com a Secom, as ambulâncias da frota municipal são vistoriadas frequentemente, passando por manutenções preventivas e corretivas, para garantir uma execução segura do serviço em Feira de Santana.