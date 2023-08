Vídeo: Vereador sai em defesa do filho de ex-governador e xinga colega

Dois vereadores se exaltaram durante sessão na Câmara Municipal de Feira de Santana nesta quinta-feira, 10. Os edis protagonizaram um bate boca, com direito a troca de ofensas, após críticas ao secretário municipal de Transporte e Trânsito, Sérgio Carneiro, feitas pelo vereador Paulão do Caldeirão (PSC).

O comentário não foi bem recebido pelo edil Fernando Torres (PSD), que emendou uma resposta ao colega de Casa. Na ocasião, Torres ressaltou a linhagem familiar do titular da pasta e questionou as intenções de Paulão.

“Eu não estou entendendo. Sérgio Carneiro é meu amigo de longa data, filho do ex-governador João Durval. Um homem de bem, tanto ele quanto os membros da sua família: João Henrique, Luís Alberto, suas irmãs… Eu não estou entendendo, Vossa Excelência, aonde quer chegar”, questionou Fernando Torres.

Em resposta, Paulão afirmou que o secretário usa a cadeira para “ocultar a lei” e desaprovou o comportamento do parlamentar.

“Eu quero chegar, Vossa Excelência, por ele usar da sua influência, ficar ocultando de fazer a lei. O Brasil é da lei. Aí ele fica abusando, porque Vossa Excelência é truculento, é brabo […]. Vossa Excelência é meu amigo. Mas está indo contra a lei, Excelência”, replicou.

Em defesa do filho do ex-governador, Torres disparou um xingamento a Paulo, que logo repudiou a atitude. “Excelência, eu não mando você tomar no c*, Excelência”, disse Torres.

Já Paulão afirmou que o colega “perdeu as estribeiras”.

Além de ser filho do ex-governador e ex-senador, Sérgio Carneiro também é ex-deputado federal.

Confira vídeo:

Reprodução | CMFS