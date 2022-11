Acidente entre ônibus e carretas deixa dez pessoas feridas na BR-242

Um acidente envolvendo três carretas e um ônibus deixou, ao menos, dez pessoas feridas na manhã deste sábado, 5, na BR-242, em trecho do município de Andaraí, no Centro-Sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caso aconteceu no Km 322, por volta de 6h da manhã, e bloqueou completamente o trânsito de veículos na rodovia.

As vítimas, todas ocupantes do ônibus, foram socorridas para unidades de saúde da região. Pelo menos duas pessoas, o condutor e um passageiro que estava sentado na primeira poltrona do veículo, foram encaminhadas em estado grave para um hospital na cidade de Wagner.

Equipes da PRF e do Corpo de Bombeiros (CBMBA) foram acionadas e se encontram no local. Ainda não há previsão de quando a pista será liberada.