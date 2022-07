Após pane, avião do governo colide com vegetação

Um bimotor do governo do estado sofreu um acidente, na manhã de quarta-feira, 27, no Aeródromo de Condeúba, sudoeste da Bahia. Dois tripulantes estavam no avião, um Embraer modelo EMB-810D.

De acordo com a Casa Militar, dois tripulantes estavam a bordo. De prefixo PP-EIN, o voo do bimotor nasceu em Salvador.

Em nota, o órgão informou que “por volta das 11h40, após pouso, a aeronave apresentou "falha mecânica" na pista do destino, o que fez colidir com a vegetação lateral”.

O órgão informou ainda que a tripulação não ficou ferida.

De acordo com o governo do estado, as medidas já foram adotadas para suporte aos envolvidos, bem como aos familiares.