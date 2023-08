Bombeiros quebram muro para resgatar gato na Bahia; assista

Um gatinho foi resgatado por uma guarnição do 8° Batalhão de Bombeiros Militar (8° BBM) na cidade de Jequié, no Centro Sul da Bahia. A ocorrência aconteceu na segunda-feira, 7, no bairro Cansanção. O felino estava preso entre os muros de uma escola e uma residência.

Para ter acesso ao animal e conseguir realizar a retirada, foi preciso quebrar a parede de uma das edificações, o que foi realizado após a autorização do responsável. A ação foi realizada com bastante cautela para não estressar ainda mais o gato.

Após a retirada, o animal foi avaliado pelos bombeiros e estava sem ferimentos aparentes. Em seguida, ele foi deixado sob os cuidados do dono. Caso perceba algum animal em situação parecida, o corpo de bombeiros informa que pode ser acionado através da central 193.

Divulgação / BBM