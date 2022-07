Brejões: homens assaltam posto de combustível e matam mototaxista

Um mototaxista morreu após ser atingido tiros, neste domingo, 31, em Brejões, no Vale do Jiquiriçá.

De acordo com o blog Marcos Frahm , a vítima, Jânio Nunes Silva, foi atingida por uma dupla em uma moto durante fuga após terem assaltado um posto de combustíveis. As informações preliminares são de que a vítima se aproximava do estabelecimento a bordo de outra moto e foi atingida.

Populares disseram que a motocicleta dos criminosos teria apresentado defeito no momento da fuga. A policia disse que uma operação já foi montada em toda a região para tentar capturar a dupla.