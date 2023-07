Câmera de segurança registra assassinato de frentista na Bahia

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um frentista foi morto a tiros enquanto trabalhava em posto de combustível de Vitória da Conquista, cidade do centro sul baiano. O caso aconteceu no domingo, 16, em ação que durou segundos.

Nas imagens, um carro vermelho chega ao local. Em determinado momento, um homem desce do carro e dispara contra a vítima, identificada como Vinícius Rangel. Ele chaga a correr, mas é atingido e cai próximo ao estabelecimento.

null Reprodução

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e o frentista foi levado para o Hospital Municipal da cidade. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil (PC) investiga as circunstâncias e a autoria do crime em Vitória da Conquista.