Câmera flagra homem sendo atacado a golpes de facão na Bahia

Um homem de 30 anos ficou ferido após ser atacado a golpes de facão durante uma briga na Rua Catão Ferraz, na cidade baiana de Vitória da Conquista. A briga que aconteceu na quarta-feira, 12, chegou a ser registrada por uma câmera de segurança de um dos estabelecimentos comerciais da localidade.

O autor do ataque foi preso pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA), após ser contido por populares que presenciaram a briga entre os envolvidos. Nas imagens, alguns moradores aparecem tentando terminar a tentativa de homicídio com a ajuda pedaços de madeira.

null Reprodução

O suspeito da agressão foi encaminhado ao Disep de Vitória da Conquista para o registro do crime. "Policiais militares da 77ª CIPM foram acionados em apoio a uma equipe de socorristas do Samu para atender a uma ocorrência de vítima de arma branca na Rua Catão Ferraz. Ao chegarem, os PMs encontraram o homem ferido, que foi encaminhado a uma unidade de saúde da região para atendimento, e prepostos da Guarda Civil Municipal (GCM), que apreenderam a arma utilizada no ataque", acrescenta a PM-BA, em nota.

Em nota, a Polícia Civil da Bahia informou que a Delegacia Territorial de Vitória da Conquista investiga o ataque praticado contra um homem.