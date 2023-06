Carga de celulares avaliada em R$ 1 milhão é apreendida em Seabra

Uma carga de celulares avaliada em R$ 1 milhão foi apreendida na tarde de quarta-feira, 31, em Seabra, no centro-sul baiano. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 95 Iphones 14 pro Max e 12 fones AirPods foram encontrados em um ônibus que vinha de Goiânia e tinha como destino final a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte.

Durante a fiscalização, os agentes viram as caixas com os itens entre a bagagem de mão de um dos passageiros. O material estava sem o devido despacho aduaneiro e nota fiscal correspondente.

A PRF ainda informou que o passageiro alegou que os produtos foram adquiridos em Goiânia e que seriam comercializadas no mercado informal. Ele também relatou que não possuía a documentação comprobatória dos itens apreendidos.

De acordo com a polícia, o passageiro vai responder pelo crime de descaminho, que consiste na importação de produtos sem o pagamento dos respectivos impostos. A ocorrência foi encaminhada para a Receita Federal de Feira de Santana para continuidade dos procedimentos cabíveis.