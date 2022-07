Carreta interdita BR-116, no sudoeste da Bahia, após falha mecânica

Uma carreta interditou a BR-116 na manhã do último domingo, 24, na altura do entroncamento da cidade de Boa Nova, no sudoeste da Bahia, após uma falha mecânica. Por causa de incidente, um congestionamento de mais de 10 quilômetros se formou na rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veículo contou que transportava uma carga de pneus que foi totalmente saqueada. Apesar disso, não há detalhes se o roubo foi registrado em delegacia.

Devido ao problema mecânico, o motorista perdeu o controle da carreta, que desceu de ré pela pista. A cabine do veículo acabou cruzando a via na altura do km 733. O veículo foi retirado da pista por motoristas de outros caminhões.

Apesar do susto, o caminhoneiro não teve ferimentos. Motoristas de outros caminhões se juntaram para empurrar a carreta e ajudar na liberação da passagem.