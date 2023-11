Com salários atrasados, funcionários anunciam greve na Santa Casa | A TARDE

Com o não repasse dos devidos valores, por parte da Prefeitura de Itabuna, à Santa Casa de Misericórdia, funcionários aprovaram, em assembleia, uma greve a partir da próxima segunda-feira, 30. O movimento deve atingir pelo menos três hospitais administrados pela instituição.

A Santa Casa de Misericórdia de Itabuna (SCMI), afirma que o atraso nos pagamentos dos colaboradores se dá pelo não repasse dos valores por parte da prefeitura.

A dívida gira em torno de R$ 13 milhões junto à entidade, por serviços prestados a pacientes do SUS. Os atrasos de pagamento de salário se iniciaram no mês de julho, seguido do mês de agosto.

A Prefeitura de Itabuna recebeu, do governo federal, no último dia 20, o repasse de cerca de R$ 1,5 bilhão do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), valor 41% maior do que o repassado no mesmo período de setembro, R$ 938 milhões.

Ao Portal A TARDE, a prefeitura de Itabuna, esclareceu que fez o repasse de R$ 2,1 milhão à Santa Casa de Misericórdia de Itabuna (SCMI), até o momento. Diz ainda que apesar do quadro adverso com a queda do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e alguns bloqueios nas contas, trouxe sérias consequência em todo o planejamento orçamentário.