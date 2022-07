Covas do cemitério de Vitória da Conquista "abrigam" lixo e entulho

Lixo, entulho e covas expostas. Este é o cenário do novo 'Cemitério de Vitória da Conquista', sudoeste da Bahia.

Em denúncia apresentada pelo vereador Alexandre Xandó (PT), o cemitério foi construído pela Prefeitura, próximo a um antigo lixão da cidade.

De acordo com o parlamentar, as famílias que precisam enterrar entes queridos, se sentem incomodadas com a situação.

"Familiares querem um momento de paz na despedida de um parente e se deparam com essa vergonha e falta de respeito", afirma.

O custo da obra foi de R$ 500 mil reais. Além do cenário de descaso com a sujeira, insetos também são atraídos, o que "incomoda" a quem necessita transitar pelo local.

"Até os profissionais que atuam no local estão expostos à estas condições indignas de trabalho", finaliza o vereador.