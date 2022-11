Criança é vítima de estupro dentro de escola na Bahia

A Polícia Civil da cidade de Guanambi investiga um caso de uma criança que foi estuprada dentro da escola. A idade da vítima não foi divulgada.

Segundo as informações da polícia, familiares da vítima relataram que o crime teria sido cometido no dia 19 de outubro. Testemunhas foram ouvidas e guia pericial foi expedida pela unidade. As circunstâncias do fato estão sendo apuradas. A denúncia de violência sexual foi feita no dia 29 de outubro.

A criança foi encaminhada para o atendimento psicossocial da rede municipal. Demais detalhes não são divulgados, em obediência ao segredo de justiça, que o caso requer

A Secretaria de Educação da cidade de Guanambi informou que está ciente do caso e que tem dado apoio a criança e aos familiares.

A Delegacia Territorial / Guanambi investiga o caso.