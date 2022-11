Dupla é presa com 8 tabletes de maconha e pistola em Seabra

Dois homens foram presos com oito tabletes de maconha, arma e munições, na madrugada desta quarta-feira, 9, em Seabra, na região da Chapada Diamantina, na Bahia.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais da 29ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Seabra) em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram informadas sobre a presença de um carro clonado com restrição de roubo próximo ao Posto Rodoviário Federal, na BR-242.

Após as equipes darem ordem de prisão, os fugitivos tentaram escapar e foram alcançados depois de 70 km de perseguição, sentido oeste.

Dentro do carro foram encontrados a droga, uma pistola calibre 380, 95 munições do mesmo porte e dois celulares. Os dois suspeitos foram apresentados com os materiais na 13º Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Seabra).