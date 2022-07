Dupla é presa suspeita de estuprar mulher que saía de festa em Poções

Dois homens foram presos na noite de segunda-feira, 11, suspeitos de ter estuprado uma mulher no município de Poções, no Centro-Sul da Bahia. Crime aconteceu na madrugada do último domingo, 10.

De acordo com as autoridades, a vítima contou que pegou carona com os dois indivíduos quando saía de uma festa e depois disso só se lembra de te acordar durante o estupro. A mulher foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde passou por exames.

Os suspeitos foram localizados e conduzidos para o Distrito Integrado De Segurança Pública (Disep), em Vitória da Conquista.