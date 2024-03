Ex-prefeito de Igrapiúna é obrigado a devolver mais de R$ 530 mil | A TARDE

Após decisão do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA), o ex-prefeito de Igrapiúna, Léo (PSB), vai ser obrigado a devolver aos cofres do município mais de R$ 530 mil reais. O prefeito foi multado ainda em R$ 20 mil, pela irregularidade. Léo foi prefeito de Igrapiúna entre os anos de 2012 e 2020.

Ainda de acordo com o TCM, o ex-gestor teria concedido o valor de R$ 533.755,00 a título de diárias para inúmeros servidores efetivos, comissionados, além de agentes políticos.

De acordo com apuração do órgão, Léo também estaria entre os que foram beneficiados, uma vez que teria recebido o total de R$ 89.200,00, equivalente a 16,71%, de toda diária paga entre os anos de 2013 e 2014.

O TCM determinou também a formulação de uma representação junto ao Ministério Público do Estado da Bahia (MP), para que sejam medidas sejam adotadas para apuração de cometimento de supostos atos de improbidade.

O ex-prefeito tenta reverter a decisão com um recurso junto ao TCM. Nesta quinta-feira, 29, o conselheiro Mario Negromonte analisa o pedido de reconsideração formulado pela defesa do ex-prefeito, referente a denúncia julgada pela Corte de Contas.

A denúncia contra o ex-prefeito, de acordo com o TCM, foi formulada, na época, por um eleitor de Igrapiúna. Léo foi eleito prefeito pela primeira vez em 2012, disputou as eleições pelo PSB e teve 70,26% dos votos. Na reeleição, em 2016, também pelo PSB, foi reeleito com 69,48% dos votos.