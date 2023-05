Familia de Moraes Moreira pede cancelamento de homenagem no São João

A homenagem que seria feita ao cantor Moraes Moreira, durante o Arraiá do Brejo Grande, tradicional São João de Ituaçu, terra natal do artista, deve ser cancelada. O motivo foi um pedido da família do próprio Moraes, para que o ato não fosse realizado durante a festa. As informações são do Achei Sudoeste.

Familiares de Moraes alegaram que o prefeito Phellipe Ramonn Gonçalves Brito (PSD) estaria "tirando proveito econômico da situação. O gestor informou, em um vídeo publicado nas redes sociais, que foi o pedido da família foi feito e a homenagem não seria mais realizada. O gestor disse ainda que em nenhum momento o município estaria querendo tirar vantagem da situação.

O prefeito reconheceu, durante a publicação, que os direitos autorais pertencem aos herdeiros e que o São João de Ituaçu não seria cancelado, e sim a homenagem a Moraes Moreira.