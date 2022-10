Guanambi: vice-prefeito rompe com Nilo Coelho e pede exoneração

O vice-prefeito da cidade de Guanambi, sudoeste da Bahia, Arnaldo Pereira de Azevedo (União Brasil), conhecido como Nal, protocolou, nesta quinta-feira, 27, em caráter irrevogável, no gabinete do prefeito Nilo Augusto Moraes Coelho (União Brasil), o pedido de exoneração da secretaria de governo. A exoneração ainda não foi publicada no Diário Oficial do município

De acordo com o Achei Sudoeste, o vice-prefeito se mostra "insatisfeito" com o tratamento recebido por Nilo. Sendo assim, Nal segue tentando uma espécie de "independência política".

Após a declaração de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), a situação de Nilo ficou delicada, já que a população tem preferência pelo adversário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em Guanambi, no 1º turno, Lula teve 64,43% e Bolsonaro 30,73% dos votos.