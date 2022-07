Homem cai em cisterna de 15 metros de profundidade

Um homem caiu em uma cisterna com cerca de 15 metros de profundidade, em Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso foi no último sábado, 23.

Ainda de acordo com as equipes do Corpo de Bombeiros Militar/Vitória da Conquista, o homem apresentou hipotermia, já que havia água na cistena. O homem teve ferimentos leves.

Após resgate, a vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento. Não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima.