Homem é indiciado por racismo religioso em Brumado

Um homem de 48 anos foi indiciado, nesta terça-feira, 30, pela prática de racismo religioso. O caso aconteceu no dia 25 de julho de 2022, contra um homem de 27 anos.

De acordo com o delegado Paulo Henrique Oliveira, titular da Delegacia Territorial de Brumado, o crime ocorreu no interior da empresa onde as partes envolvidas trabalham. O autor disse à vítima, adepta de religião de matriz africana, que ela estaria no "caminho errado".

Ainda de acordo com a polícia, a declaração foi dita pelo acusado enquanto ele segurava uma bíblia, com o dedo apontado em riste para a vítima.

Após terminarem as investigações, foi apurado que o caso foi motivado por questões de racismo religioso, o que é considerado crime. A identidade do homem não foi revelada pela polícia.